الصين تأمل في تحسين العلاقات بين باكستان وأفغانستان

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم /الأحد/ إن بكين ستعقد حوارا مع أفغانستان وباكستان لتساعد في تحسين العلاقات بين الجارتين.

وأضاف وانج يي -في تصريحات أثناء زيارته إلى باكستان حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية- أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيناقشون مسألة تحسين العلاقات مع التركيز على التعاون الاقتصادي.

جدير بالذكر أن أفغانستان وباكستان تتبادلان الاتهامات بغض الطرف عن المسلحين الذين يعملون على طول الحدود التي يسهل اختراقها.

وأدى قيام باكستان بتشييد جدار على أجزاء من حدودها مع أفغانستان إلى زيادة التوتر بين البلدين حيث لا تعترف الحكومة الأفغانية بالخط الذي تم رسمه خلال فترة الاستعمار كحدود دولية.