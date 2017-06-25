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وزير الزراعة يستثني 4 أفدنة و3 قراريط لبناء محطتي صرف صحي بالشرقية
محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد

وزير الزراعة يستثني 4 أفدنة و3 قراريط لبناء محطتي صرف صحي بالشرقية

2017-06-25 16:14:48
كتب - أ ش أ

قال محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، وافق على استثناء مساحة 4 أفدنة و3 قراريط، تبرع من المواطنين، بقريتين بالشرقية، من قرار حظر البناء عليها، وذلك لتنفيذ مشروات ذات نفع عام.
وأضاف المحافظ أن المساحة المستثناة كائنة بقريتي النجيحي ومباشر، بمركزي صان الحجر والإبراهيمية، وسيقام عليها محطتا معالجة ورفع لمياه الصرف الصحي لخدمة المواطنين بالقريتين.
وشدد على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المختصة لهذين المشروعين، مع عدم السماح بأي تعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة.

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