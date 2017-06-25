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مديرو أمن 13 محافظة يتفقدون تأمين أماكن التجمعات أثناء العيد
صلاة العيد

مديرو أمن 13 محافظة يتفقدون تأمين أماكن التجمعات أثناء العيد

2017-06-25 17:50:14
كتب - أ ش أ

حرص مديرو الأمن وقيادات وضباط الشرطة في عدد من المحافظات على التواجد وسط المواطنين أثناء أداء صلاة العيد بالساحات والمساجد وبأماكن التجمعات والمتنزهات والمولات التجارية ودور السينما والشواطئ والميادين الرئيسية.
وقام مديرو أمن محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والفيوم والبحيرة وأسوان وأسيوط وسوهاج وقنا وكفرالشيخ والغربية) بأداء صلاة الفطر وسط المواطنين وبحضور القيادات والضباط بالساحات العامة والمساجد ومداومة المرور على أماكن التجمعات والمتنزهات والمولات التجارية ودور السينما والشواطئ والميادين الرئيسية والتأكد من انتظام الخدمات ومتابعة الحالة الأمنية.
كما قدم مديرو الأمن التهنئة للمواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على الاستعدادات الأمنية تأمين مظاهر إحتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك بالحدائق والمتنزهات والأماكن العامة.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاوره إلى تفعيل أطر التواصل مع المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات.

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