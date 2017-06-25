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التشكيلة الرسمية للكاميرون في مواجهة ألمانيا
منتخب الكاميرون‎

التشكيلة الرسمية للكاميرون في مواجهة ألمانيا

2017-06-25 16:14:25

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب الكاميرون تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره ألمانيا في الجولة الـ 3 من كأس القارات المقامة في روسيا.

وجاءت التشكيلة لتضم: 

حراسة المرمى: أوندوا.

الدفاع: مابوكا، زامبو، تييكو، نجادجوي.

الوسط: موكاندجو، أبو بكر، باسوجوج، ماندجيك.

الهجوم: سياتي، فاي.

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