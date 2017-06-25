أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب الكاميرون تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره ألمانيا في الجولة الـ 3 من كأس القارات المقامة في روسيا.

وجاءت التشكيلة لتضم:

حراسة المرمى: أوندوا.

الدفاع: مابوكا، زامبو، تييكو، نجادجوي.

الوسط: موكاندجو، أبو بكر، باسوجوج، ماندجيك.

الهجوم: سياتي، فاي.