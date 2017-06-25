قالت السلطات الهولندية، اليوم الأحد، إن استدعاء المغرب سفيره في هولندا بسبب خلاف ناجم عن طلب تسليم أحد رعاياها “غير مفهوم وغير مجد”.

وقررت الرباط أمس السبت، استدعاء سفيرها في لاهاي “على الفور” للتشاور، مطالبةً بتسليم مغربي قالت إنه “تاجر مخدرات”.

وقال مسئول مغربي حكومي لوكالة فرانس برس إن الشخص المطلوب الذي أوردت الخارجية أنه “مهرب مخدرات” هو سعيد شعو. وألمحت المغرب إلى خطوات انتقامية إذا ما رفض طلبها.

وكانت وزارة الخارجية المغربية ذكرت أن المغرب “الذي كان دائمًا متعاونًا في مجال مكافحة المخدرات وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية”.

ولم تكشف الخارجية المغربية هوية الشخص المطلوب لكنها أوضحت أن “هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتهما في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015”.

وأضافت أنه “خلال اليومين الماضيين، جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشئون الخارجية، تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولندا”.

وردت وزارتا الخارجية والعدل الهولنديتان في بيان مشترك، بحدة على المغرب، وقال البيان إن “هولندا مصممة الآن وفي المستقبل، على التعاون بفاعلية مع المغرب في إطار الاتفاقات الدولية وفي إطار احترام دولة القانون”. وأضافت الوزارتان “في هذا الإطار، الإعلان المغربي غير مفهوم وغير مجد”.

وذكرت الصحف المغربية أن الشخص المطلوب هو نائب سابق يؤيد استقلال منطقة الريف التي تشهد منذ نحو ثمانية أشهر حركة احتجاج شعبية. ونشر سعيد شعو أخيرًا رسائل دعم للمحتجين في الريف.

يذكر أن هولندا تضم جالية كبيرة من أصل مغربي يتحدر قسم كبير من أفرادها من منطقة الريف. وشهدت في الأسابيع الأخيرة تظاهرات عدة تأييدا للحركة الاحتجاجية في هذه المنطقة.