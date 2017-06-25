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مصرع 5 من أسرة واحدة بقصف في دير الزور السورية
تفجيرات وقصف في سوريا

مصرع 5 من أسرة واحدة بقصف في دير الزور السورية

2017-06-25 16:07:21
متابعات

قتل خمسة مدنيين على الأقل من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الأحد، في قصف لطائرات حربية بمحافظة دير الزور، شمال شرقي سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أنه “ليس معروفًا ما إذا كانت الطائرات التي نفذت القصف روسية أم تابعة للنظام السوري، نظرًا لأن الجانبين يشنان غارات على مواقع لتنظيم داعش في دير الزور”.

واستهدفت القصف فجر اليوم، المصادف لأول أيام عيد الفطر، بلدة موحسن بريف دير الزور الشرقي، والقتلى هم سيدة و4 من أحفادها، من ضمنهم رضيع وطفلان.

وأوضح المرصد السوري أن “عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى وبعضهم في حالات خطرة”.

وأضاف أن “هؤلاء الضحايا يرفعون إلى 67 قتيلًا حصيلة المدنيين الذين سقطوا جراء غارات في دير الزور بآخر 35 يومًا”.

ويقع القطاع الأكبر من دير الزور في قبضة داعش، في حين يسيطر النظام السوري على بعض الأحياء في عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

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