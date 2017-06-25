«جلوبال كابيتال»: طلبات الاكتتاب الكبيرة تساعد مصر في الحصول على 3 مليارات دولار2017-06-25 16:01:09
نشرت مؤسسة “جلوبال كابيتال” العالمية تقريرا موسعا عن نتائج طرح مصر سندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، رصدت خلاله نقاط تميز الإصدار المصري الذي يعد الثاني بعد طرح يناير الماضي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار.
وأكد تقرير “جلوبال كابيتال” أن طلبات الاكتتاب الكبيرة التي بلغ إجماليها نحو 11 مليار دولار ساعد مصر على جذب نحو 3 مليارات دولار بدلاً من ملياري دولار، ووفقاً لما أعلنه أحد المصارف القائمة على الطرح، فإن وراء هذا الطلب المتزايد الرغبة في الاستثمار في السندات المصرية.
كما نقل التقرير عن المصدر ذاته أنه بعد طرح سندات يناير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، فإن مصر اتجهت إلى الطرح الثاني بآفاق منفتحة فيما يخص أسعار وحجم السندات التي سيتم طرحها، كما تنافس المستثمرون على السندات المصرية التي تم طرحها في يناير الماضي نتيجة التحسن الملحوظ في اداء الاقتصاد المصري منذ توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي والتوصل في 12 مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي لإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمصر.
واشاد الصندوق -وفق التقرير- بوزارة المالية المصرية لإعدادها “موازنة قوية جداً”، مؤكدا انه فى حال التصديق عليها من قبل البرلمان المصري، ستضع الدين العام على المسار الصحيح نحو تحقيق مستويات منخفضة مستدامة.
وذكر التقرير ان الطرح المصري الثاني تم على ثلاث شرائح قُدرت الشريحة الاولى بنحو 1.75 مليار دولار لآجل خمس سنوات ، والثانية بقيمة واحد مليار دولار لأجل 10 سنوات والثالثة والاخيرة بقيمة 1.25 مليار دولار لآجل الثلاثون عاماً ، وجاء الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح ليعيد تعديل اسعار الفائدة على السندات ذات اجال 5 سنوات من 6.125 الى 5.45% والسندات ذات الاجل 10 سنوات من 7.5 % الى 6.65 % بينما انخفضت اسعار الفائدة على السندات ذات الاجل 30 عام من 8.5% الى 7.95% مما يعنى ان مصر (الجهة المقترضة) تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات وفقا للبنوك المسئولة عن عملية الطرح وهي (بى ان باريبا وسيتى بنك وجى بى مورجان ونانيتكس).
كان الاساس المقدر فى بداية عملية اصدار السندات الدولارية يبلغ ملياري دولار ولكن مع تراجع اسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 مليارات دولار .
واشار المصدر المصرفي -وفق تقرير (جلوبال كابيتال)- إلى أن إمكانية مصر على مضاعفة قيمة طرح السندات هو امر مذهل فى مجمله، وكشفت المؤسسة عن عامل اخر لتميز السندات المصرية الجديدة يتمثل في سماح نشرة الاكتتاب لمصر بمراجعة الارشادات لشريحة (الخمس سنوات ) 5.5% قبل الاصدار وفق سعر فائدة 5.45%، وكذلك الشريحة (العشر سنوات )6.75 % قبل الاصدار بسعر 6.65% وبالنسبة للشريحة ذات الثلاثون عاما 8.5 % قبل الاصدار بسعر 7.95% ، وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات ليسجل 13 نقطة ، والعشر سنوات ليسجل 15 نقطة والثلاثون عاما ليسجل 9 نقاط.
وأشارت (جلوبال كابيتال) إلى أنه سيتم استخدام حصيلة ملياري دولار من عائدات السندات لإعادة التمويل ، كما اعلنت مصر انها لن تخطط لإصدار أي سندات اخرى خلال العام المالي الحالي .
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