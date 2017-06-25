أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة قد رفعت حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وشكلت لجنة أزمات مكونة من رؤساء الجامعات الطبية، لاستقبال حالات الطوارئ خلال فترة عيد الفطر.

وأعلن عبد الغفار من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أنه قد تفقد مستشفى جامعة الإسكندرية عقب صلاة العيد، مشيدا بأقسام من المستشفى.

وأشار إلى أن الوزارة مهتمة بمتابعة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية ومطروح نظر لتوافد عدد كبير من الزوار للمحافظتين خلال فترة عيد الفطر، مؤكدا أن عدد الزوار المتوقعين لمحافظة الإسكندرية خلال إجازة العيد حوالي مليون زائر.

وأضاف أن مصر بها 116 مستشفى جامعي بطاقة 33 ألف سرير قادرة على علاج 12 مليون مواطن سنويا، حيث تقوم بعلاج 55 % من حالات التأمين الصحي وتقوم بـ75 % من المستوى الثالث للعمليات الجراحية.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية خلال الشهور الماضية قد شهدت تطوير يتراوح تكلفته ما بين 30 إلى 40 مليون جنيه للمستشفى الواحد.