 Moheet on google
الأحد 25 يونيو 2017 04:16 مساءً
روابط سريعة
وزير التعليم العالي:رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي:رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية

2017-06-25 15:45:15
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة قد رفعت حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وشكلت لجنة أزمات مكونة من رؤساء الجامعات الطبية، لاستقبال حالات الطوارئ خلال فترة عيد الفطر.
وأعلن عبد الغفار من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أنه قد تفقد مستشفى جامعة الإسكندرية عقب صلاة العيد، مشيدا بأقسام من المستشفى.
وأشار إلى أن الوزارة مهتمة بمتابعة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية ومطروح نظر لتوافد عدد كبير من الزوار للمحافظتين خلال فترة عيد الفطر، مؤكدا أن عدد الزوار المتوقعين لمحافظة الإسكندرية خلال إجازة العيد حوالي مليون زائر.
وأضاف أن مصر بها 116 مستشفى جامعي بطاقة 33 ألف سرير قادرة على علاج 12 مليون مواطن سنويا، حيث تقوم بعلاج 55 % من حالات التأمين الصحي وتقوم بـ75 % من المستوى الثالث للعمليات الجراحية.
وأوضح أن المستشفيات الجامعية خلال الشهور الماضية قد شهدت تطوير يتراوح تكلفته ما بين 30 إلى 40 مليون جنيه للمستشفى الواحد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3