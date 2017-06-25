أعلنت صحيفة “الوسط” البحرينية المستقلة تسريح موظفيها بعد 3 أسابيع على وقف السلطات صدورها وتداولها بسبب نشرها وبثها ما يثير الفرقة في المجتمع وإضراراها بالعلاقات الخارجية البحرينية.

وأبلغت إدارة الصحيفة موظفيها بالقرار في رسالة إلكترونية وجهتها، أمس السبت، عشية عيد الفطر المصادف اليوم الأحد.

وكتب رئيس مجلس إدارة شركة دار الوسط للنشر والتوزيع عادل المسقطي في الرسالة: “يؤسفنا إبلاغكم أن مجلس إدارة الشركة قرر إنهاء عقود العمل مع الموظفين، وذلك نظرًا لتوقف نشاط صحيفة الوسط، بحسب قرار وزارة شئون الإعلام الصادر بتاريخ 4 يونيو 2017، وما نتج عنه من خسائر للشركة”.

كذلك أكد المسقطي أن “مجلس الإدارة يلتزم بقوانين مملكة البحرين بشأن إنهاء التعاقد، وستدفع الشركة مستحقات الموظفين بحسب جدول زمني مع كل موظف”، علمًا أن الصحيفة كانت توظف 160 شخصًا بينهم 30 أجنبيًا.

في 4 يونيو أعلنت وزارة شئون الإعلام أنها قررت وقف إصدار وتداول الصحيفة حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وجاء القرار بعد مخالفة الصحيفة للقانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى، بنشرها في عدد مقالاًَ يتضمن إساءة لإحدى الدول العربية.