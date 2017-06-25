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«الطباعة والتغليف»: فتح «تحويل النقد الأجنبي للخارج» جاذب للاستثمار
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«الطباعة والتغليف»: فتح «تحويل النقد الأجنبي للخارج» جاذب للاستثمار

2017-06-25 15:30:45
وكالات

أكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن قرار فتح باب تحويل النقد الأجنبي للخارج يعد أحد الركائز الأساسية الجاذبة للاستثمار.
وأوضح جابر في تصريح اليوم الأحد، أن حرية تداول الأموال وتحويل الأرباح للخارج تعتبر من أهم مقومات الاستثمار، ولفت إلى أن مثل هذه القرارات النقدية تبعث بطمأنينة للمستثمر الأجنبي وتشجعه على ضخ الاستثمارات في السوق المصرية.
وأشار إلى القرار يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ويأتي تماشيا مع قرارات النهوض بالقطاع الصناعي بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة.

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