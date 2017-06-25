وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي اليوم الأحد إلى واشنطن في زيارة تستغرق 3 أيام.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنه من المتوقع أن يجتمع مودي خلال اليوم الأول من زيارته مع كبار رجال الأعمال الأمريكيين من بينهم رؤساء شركات “جوجل ومايكروسوفت وآبل”، وفي وقت لاحق سيحضر اجتماع مع الجالية الهندية هناك.

وأضاف الراديو أن الجزء الأهم من الزيارة يأتي يوم الاثنين حيث يلتقي رئيس الوزراء الهندي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 5 ساعات تقريبا، مشيرا إلى أن مودي سيكون أول مسئول أجنبي يتم استضافته في عشاء عمل بالبيت الأبيض في ظل إدارة ترامب.