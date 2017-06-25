يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينج القيام بأول زيارة رسمية له لهونج كونج، في الفترة ما بين 29 يونيو الجاري، وحتى أول يوليو المقبل، حيث سيحضر مراسم الاحتفال بالذكرى العشرين لعودة هونج كونج، إلى حضن الصين الوطن الأم بعد تخلصها من الاستعمار البريطاني الذي دام لأكثر من قرن من الزمان.

وأفاد بيان رسمي نشر، اليوم الأحد، بوكالة الأنباء الرسمية الصينية “شينخوا”، بأن “شي” الذي يتقلد منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، علاوة على كونه رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب، سيشارك في حضور مراسم افتتاح أعمال الدورة الخامسة لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتسلم كاري لام- لام تشنغ يوت نغور، وفقا لاسمها الرسمي- الرئيسة التنفيذية المنتخبة لهونج كونج، مهام منصبها بشكل رسمي.

وذلك بعد أن كان أعلن فوزها في الانتخابات في هونج كونج يوم 26 مارس الماضي لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي للمدينة التي تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، منذ تحررها من الاحتلال البريطاني وعودتها إلى الصين في عام 1997، وذلك في إطار سياسة “دولة واحدة ونظامان” التي تعطي المناطق الصينية الإدارية الخاصة، مثل هونج كونج وماكاو، الحق في الاحتفاظ بأنظمتها السياسية والاقتصادية والقانونية، ولكن يجعلها تتبع الحكومة المركزية في بكين، فيما يخص شئونها الخارجية والدفاعية.