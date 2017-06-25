«الكهرباء»: الحمل المتوقع اليوم 24850 ميجاوات2017-06-25 15:14:06
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك أي تخفيف للأحمال أمس السبت وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 24850 ميجاوات مقابل 26700 ميجاوات أمس السبت.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو من خلال التليفون المحمول.. ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء “كول سنتر”، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتم تعهيد هذه الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقا للمعاير العالمية حيث تم الإنتهاء من تفعيل الخدمة بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية قبل الموعد الزمنى المحدد لذلك.. ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق ” شكاوى فواتير الكهرباء ” بهواتف أندرويد .
ويمكن أيضا الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا من خلال الرقم 121.
كما يمكن إستخدام تطبيقات التليفون المحمول لإرسال شكوى من فواتير الكهرباء، أو تسجيل قراءة العداد.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تلافى أخطاء الفواتير الناتجة عن القراءة الخاطئة .
كما يمكن أيضا إرسال شكوى الفاتورة من خلال رسائل نصية قصيرة “إس إم إس”، حيث يقوم المواطن بإرسال رسالة للرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكترونى الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة.
وسيظهر للمواطن رسالة بأنه تم استقبال الشكوى وجارى حلها، وفي حالة وجود خطأ في الرسالة الواردة من المواطن سيصل إليه رسالة أخرى لتصحيح تنسيق الرسالة.
وسيتم التواصل مع المواطن لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى وبعد انتهاء شركة توزيع الكهرباء من فحص الشكوى سيتم التواصل مع المواطن لإبلاغه بنتيجة دراسة شكواه.
ويمكن أيضا تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.
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