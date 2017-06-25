لجأ نادي “ليفربول” الأنجليزي إلى النجم المصري محمد صلاح أحدث المنضمين لفريق كرة القدم بالنادي، لتقديم التهنئة لمشجعي النادي المسلمين على مستوى العالم .

وظهر محمد صلاح في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأنجليزي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيها: “عيد مبارك للجميع في الوطن العربي وكل أنحاء العالم”.

وجدير بالذكر، أن محمد صلاح يعتبر أحدث المنضمين لصفوف الفريق الإنجليزي قادما من نادي “روما” الإيطالي، في صفقة تعد هي الأضخم في تاريخ اللاعبين العرب.

وقد أعلن نادي “روما” الإيطالي أن صفقة انتقال صلاح لـ”ليفربول” تبلغ حوالي 42 مليون يورو.