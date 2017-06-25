أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيلة بلاده التي ستواجه نظيره الكاميرون في الجولة الثالثة من كأس القارات المقامة بروسيا 2017.

وجات التشكيلة لتضم:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع : جينتر، بلاتينهاردت، دراكسلر، ديميرباي.

الوسط: فيرنير، كان، انتونيو روديغير، سولي.

الهجوم : كيمتش، رودي.