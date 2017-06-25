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بالصور.. ظهور نادر لرئيس الإمارات يثير تفاعلًا على مواقع التواصل
رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

بالصور.. ظهور نادر لرئيس الإمارات يثير تفاعلًا على مواقع التواصل

2017-06-25 15:06:57
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تفاعل الإماراتيون على نطاق واسع، اليوم الأحد، مع ظهور نادر لرئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي تعرض في عام 2014 لجلطة وفقًا لوزارة شئون الرئاسة الإماراتية حينها.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية إن الشيخ خليفة استقبل حكام الإمارات لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبثت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية مقطع فيديو وصورًا تظهر جانبًا من الاستقبال.

وأبدى الإماراتيون فرحهم بظهور الشيخ خليفة معتبرين أنه يشكل طمأنة لهم على وضعه الصحي، وتصدر هاشتاج “رئيس_الدولة_يستقبل_الحكام” اهتمامات الإماراتيين على موقع تويتر.

رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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