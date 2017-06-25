مسئول دولي يحث أطراف النزاع العمل علي إنهاء العنف في اليمن2017-06-25 14:46:09
حث جيمي ماكغولدريك منسق الشئون الانسانية في اليمن الجهات المؤثرة والداعمة التي تمد أطراف النزاع في اليمن بالسلاح أن تستغل تأثيرها لإنهاء العنف وإيقاف تأجيج أتون النزاع ....مشيرا إلي أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي من صنع البشر، ومن غير الأخلاقي السماح باستمرار هذه المعاناة والحرمان وأنه يجب أن نمنح الأمل لملايين اليمنيين بإظهار أن العالم لا يتغاضى عن معاناتهم.
وقال في بيان له وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “أوتشا” بالقاهرة إن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في اليمن استمر خلال شهر رمضان المبارك بالرغم من نداءاتنا المتكررة ونداءات المجتمع الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن، حيث تواصل أطراف النزاع العمليات العسكرية في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان الدولية.
وأضاف أن خطوط الكهرباء المشغلة لنظام الشبكة الرئيسية للمياه تضررت في 19 يونيو في مدينة ذمار بسبب العمليات العسكرية، مما يلحق الضرر بمليون شخص يعتمدون على هذا المصدر للمياه، الأمر الذي يزيد من تعريضهم لمخاطر التفشي السريع لوباء الكوليرا المنتشر في البلد .
-
"إطفاء لندن": مخاوف انهيار البرج سبب تأخر عمليات التفتيش الدقيقة
أكدت رئيسة فرق إطفاء لندن داني كوتون أن سبب تأخر عمليات التفتيش الدقيق للبرج المحترق غرب البلاد، هو وجود مخاوف من انهيار المبنى. وقالت كوتون - وفقا لراديو “سوا” ...Thu, 15 Jun 2017 11:23:23 GMT
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
المعتمرون يحققون رقما قياسيا العام الحالي
قال تقرير لوزارة الحج والعمرة في السعودية، نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس السبت، إن العام الحالي شهد “رقما قياسياً جديدا في أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات ...Sun, 25 Jun 2017 09:05:57 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
صحفي: حادث «نيوكاسل» ليس جريمة كراهية
أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو دوح، أن مرتكب حادث “نيوكاسل” هي سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، حيث صدمت بسيارتها بأحد المسلمين بالخطأ أثناء خروجه من مركز رياضي استقبل “صلاة ...Sun, 25 Jun 2017 11:51:42 GMT