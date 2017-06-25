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بالصور.. المتحدث باسم الخارجية البريطانية يحتفل بالعيد بالجلباب
المتحدث باسم الخارجية البريطانية ادوين سموال يحتفل بالعيد

في الإمارات

بالصور.. المتحدث باسم الخارجية البريطانية يحتفل بالعيد بالجلباب

2017-06-25 14:41:10
متابعات

نشر إدوين سموأل، المتحدث باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ قليل، صورة عبر حسابه على موقع «فيس بوك» خلال زيارته لمدينة العين بدولة الإمارات، ظهر فيها يرتدي جلبابا ويحتفل بالعيد على طريقة أهل الإمارات.

وعلق المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصور قائلًا: «بعد العودة تناولنا الغداء سويا شكرا لصديقي جابر، على كرم الاستضافة، العين مدينة زايد الخير وناسها أهل كرم».

المتحدث باسم الخارجية البريطانية ادوين سموال يحتفل بالعيد

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