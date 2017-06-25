البنك المركزى :5,1 مليار دولار صادرات مصر خلال الربع الثاني من 2016/20172017-06-25 14:53:42
ارتفعت صادرات مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2016/207 لتسجل 5,1 مليار دولار مقابل 4,3 مليار دولار خلال الربع المناظر 2015/2016 .
وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صادرات مصر من الوقود والزيوت ومنتجاتها بلغت 1,4 مليار دولار منها بترول خام بقيمة 861,7 مليون دولار، ومنتجات بترولية بقيمة 547,7 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المواد الخام 333,1 مليون دولار منها خضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة بقيمة 102 مليون دولار وفواكه طازجة أو مجففة بنحو 63,6 مليون دولار ، والقطن الخام بقيمة 12,6 مليون دولار .
وأوضح أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغ خلال الربع الثاني من العام المالي 2016/2017 نحو 882,4 مليون دولار منها ذهب بقيمة 403,2 مليون دولار وبوليميرات ايثيلين وبروبيلين بقيمة 150,9 مليون دولار ومركبات غير عضوية أو عضوية بقيمة 83,5 مليون دولار، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية بقيمة 28,5 مليون دولار
وأضاف أن صادرات من السلع نصف المصنعة، تضمنت كربون بقيمة 15,6 مليون دولار، وأنابيب ومواسير وخراطيم، بقيمة 9,7 مليون دولار .
ولفت إلى أن صادرات السلع تامة الصنع بلغت 2,5 مليار دولار، منها أقمشة منسوجة بقيمة 184,3 مليون دولار وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي بقيمة 118,3 مليون دولار وملابس جاهزة بقيمة 159,4 مليون دولار وألبان ومنتجاته وجبن بقيمة 66,2 مليون دولار.
كما شملت صادرات تامة الصنع أسمدة فوسفاتية أومعدنية بقيمة 252,3 مليون دولار وأدوية وأمصال ولقاحات وأصناف صيدلة بقيمة 75 مليون دولار وأسلاك وكابلات بقيمة 123 مليون دولار و سكر قصب أو سكر (البنجر) والسكروز نقي نحو 54,2 مليون دولار ،فضلا عن أجهزة للهاتف والاتصالات بقيمة 31,2 مليون دولار وسيارات ركوب بقيمة 97,3 مليون دولار وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 43,3 مليون دولار فيما بلغت قيمة باقي الصادرات غير الموزعة نحو 1,5 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي أوضح التقرير أن اجمالي صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 1,5 مليار دولار مرتفعة مقارنة بالربع المناظر من 2015/2016 والذى سجلت فيه 1,4 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات إلى الدول العربية لتسجل 1,7 مليار دولار مقابل 1,3 مليار دولار، كما زادت إلى الولايات المتحدة لتسجل 356,6 مليون دولار مقابل 294,3 مليون دولار ،وارتفعت صادرات مصر الى الدول الأوروبية الاخرى لتبلغ نحو 454,7 مليون دولار مقابل 284 مليون دولار والى دول الدول الافريقية (غير العربية) لتسجل 155,4 مليون دولار مقابل 135,8 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن صادرات مصر الى الدول الاسيوية(غير العربية ) ارتفعت لتبلغ 384 مليون دولار مقابل 369 مليون دولار ،كما انخفضت صادرات الى الدول روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة لتسجل 22,6 مليون دولار مقارنة 52,9 مليون دولار فيما بلغت صادرات مصر الى باقي الدول والمناطق الاخرى نحو 483,3 مليون دولار مقابل 483,9 مليون دولار
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