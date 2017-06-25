 Moheet on google
الأحد 25 يونيو 2017 04:19 مساءً
روابط سريعة
بوتين يعزي في ضحايا حريق "بنجاب" بباكستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يعزي في ضحايا حريق "بنجاب" بباكستان

2017-06-25 14:22:48
أ ش أ

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد ببرقية عزاء لنظيره الباكستاني ممنون حسين ورئيس الوزراء نواز شريف، إثر مقتل 149 شخصا جراء حريق ناجم عن انقلاب صهريج في ولاية بنجاب شرق البلاد.

وجاء في البرقية وفقا لبيان للرئاسة الروسية “الكرملين” أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية “تقبلوا خالص العزاء بسبب النتائج المأساوية للحريق في ولاية بنجاب، روسيا تشاطر الحزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة، وتأمل بشفاء كافة المصابين”.

ووقع الحادث بولاية البنجاب، حيث انقلب صهريج، وقدم العديد من السكان المحليين إلى مكان الحادث لجمع الوقود، ونشب حريق كبير في المكان، واحترقت عشرات السيارات والدرجات النارية.

وكان مسئولون في باكستان قد أعلنوا اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اشتعل بناقلة نفط في مدينة “بهاوالبور” بولاية بنجاب إلى 149 قتيلا و117 مصابا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3