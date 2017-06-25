بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد ببرقية عزاء لنظيره الباكستاني ممنون حسين ورئيس الوزراء نواز شريف، إثر مقتل 149 شخصا جراء حريق ناجم عن انقلاب صهريج في ولاية بنجاب شرق البلاد.

وجاء في البرقية وفقا لبيان للرئاسة الروسية “الكرملين” أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية “تقبلوا خالص العزاء بسبب النتائج المأساوية للحريق في ولاية بنجاب، روسيا تشاطر الحزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة، وتأمل بشفاء كافة المصابين”.

ووقع الحادث بولاية البنجاب، حيث انقلب صهريج، وقدم العديد من السكان المحليين إلى مكان الحادث لجمع الوقود، ونشب حريق كبير في المكان، واحترقت عشرات السيارات والدرجات النارية.

وكان مسئولون في باكستان قد أعلنوا اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اشتعل بناقلة نفط في مدينة “بهاوالبور” بولاية بنجاب إلى 149 قتيلا و117 مصابا.