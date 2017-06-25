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مؤسسة المسجد الليبرالي في ألمانيا: "الانتقادات تشجعني أكثر"
المسجد الليبرالي في المانيا

مؤسسة المسجد الليبرالي في ألمانيا: "الانتقادات تشجعني أكثر"

2017-06-25 14:19:55
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قالت مؤسسة المسجد الليبرالي في ألمانيا “سيران أطيش” إن الانتقادات التي تواجهها تشعرها بأنها تفعل الشيء الصحيح، وفقًا لما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتابعت “أطيش”، محامية تركية المولد: “الله يحب ورحيم، وإلا لم يجعلني كما أنا الآن”.

وفتح المسجد الليبرالي “ابن رشد- جوته” أبوابه الأسبوع الماضي ويسمح للرجال والنساء بالصلاة بجوار بعضهما، ولا يشترط ارتداء النساء الحجاب.

وطالبت أسرة أطيش منها إغلاق مشروعها خوفًا عليها وعليهم من الاعتقال.

وبحسب الصحيفة، فإن أطيش تتلقى تدريبًا حاليًا لتصبح إمام المسجد.

وادعت أطيش أنها تستقبل 300 بريد إلكتروني يوميًا يشجعها على مواصلة مشروعها.

يُذكر، أن دار الإفتاء المصرية أوضحت أنه لا يجوز صلاة النساء بجوار الرجال في صف واحد مختلط، ولا يجوز صلاة المرأة دون حجاب، مشيرة إلى أن ذلك يعد تعديًا صريحًا على قواعد الشرع.

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