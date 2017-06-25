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توزيع 190 كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة بالجيزة
اللواء محمد كمال الدالي - محافظ الجيزة
اللواء محمد كمال الدالي - محافظ الجيزة

توزيع 190 كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة بالجيزة

2017-06-25 14:12:14
وكالات

قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بتوزيع 190 كرتونة وشنطة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام المصري ومديرية الأوقاف بالجيزة على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة وذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها صباح أول أيام عيد الفطر بعدد من المناطق.
وقال المحافظ ، في تصريحات ، إن هناك متابعة للخدمات المقدمة للمواطنين حيث شكلت المحافظة غرفة عمليات لمتابعة أعمال المرافق العامة واستقبال أي شكاوى أو بلاغات والعمل على حلها فورا خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي .
وقام المحافظ خلال الجولة بزيارة مستشفى بولاق الدكرور العام لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على حالتهم ..موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية وحُسن المعاملة للمرضى حتى تمام شفائهم حيث زار قسم الغسيل الكلوى والعناية المركزة.. مؤكدا أنه تم دعم المستشفى بجهاز أشعة 500 ملى بتكلفة 700 ألف جنيه ﻷهمية المستشفى التي تخدم قطاع عريض من مواطني الجيزة.
رافق المحافظ اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء محمد رافت همام السكرتير العام والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد والدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة والشيخ سلامه عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف.
كما قام المحافظ بزيارة لمؤسسة دار الفسطاط لرعاية الأيتام بالعمرانية لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر وتقديم بعض الاعانات المادية .
وقد أدى المحافظ صلاة عيد الفطر المبارك مع المواطنين بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين .
كما استقبل المحافظ المهنئين من المواطنين والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بديوان عام المحافظة حيث اعدت المحافظة حفلا لاستقبال المواطنين تضمن عرضا موسيقيا .

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