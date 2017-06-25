توزيع 190 كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة بالجيزة2017-06-25 14:12:14
قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بتوزيع 190 كرتونة وشنطة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام المصري ومديرية الأوقاف بالجيزة على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة وذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها صباح أول أيام عيد الفطر بعدد من المناطق.
وقال المحافظ ، في تصريحات ، إن هناك متابعة للخدمات المقدمة للمواطنين حيث شكلت المحافظة غرفة عمليات لمتابعة أعمال المرافق العامة واستقبال أي شكاوى أو بلاغات والعمل على حلها فورا خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي .
وقام المحافظ خلال الجولة بزيارة مستشفى بولاق الدكرور العام لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على حالتهم ..موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية وحُسن المعاملة للمرضى حتى تمام شفائهم حيث زار قسم الغسيل الكلوى والعناية المركزة.. مؤكدا أنه تم دعم المستشفى بجهاز أشعة 500 ملى بتكلفة 700 ألف جنيه ﻷهمية المستشفى التي تخدم قطاع عريض من مواطني الجيزة.
رافق المحافظ اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء محمد رافت همام السكرتير العام والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد والدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة والشيخ سلامه عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف.
كما قام المحافظ بزيارة لمؤسسة دار الفسطاط لرعاية الأيتام بالعمرانية لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر وتقديم بعض الاعانات المادية .
وقد أدى المحافظ صلاة عيد الفطر المبارك مع المواطنين بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين .
كما استقبل المحافظ المهنئين من المواطنين والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بديوان عام المحافظة حيث اعدت المحافظة حفلا لاستقبال المواطنين تضمن عرضا موسيقيا .
-
"إطفاء لندن": مخاوف انهيار البرج سبب تأخر عمليات التفتيش الدقيقة
أكدت رئيسة فرق إطفاء لندن داني كوتون أن سبب تأخر عمليات التفتيش الدقيق للبرج المحترق غرب البلاد، هو وجود مخاوف من انهيار المبنى. وقالت كوتون - وفقا لراديو “سوا” ...Thu, 15 Jun 2017 11:23:23 GMT
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
المعتمرون يحققون رقما قياسيا العام الحالي
قال تقرير لوزارة الحج والعمرة في السعودية، نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس السبت، إن العام الحالي شهد “رقما قياسياً جديدا في أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات ...Sun, 25 Jun 2017 09:05:57 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
بالصور.. ظهور نادر لرئيس الإمارات يثير تفاعلًا على مواقع التواصل
تفاعل الإماراتيون على نطاق واسع، اليوم الأحد، مع ظهور نادر لرئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي تعرض في عام 2014 لجلطة وفقًا لوزارة شئون الرئاسة الإماراتية ...Sun, 25 Jun 2017 13:16:51 GMT