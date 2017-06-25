اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة في ريف حماة الشمالي2017-06-25 14:03:35
أفاد ناشطون سوريون اليوم الأحد باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة في ريف حماة الشمالي.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم عن الناشطين قولهم إن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين على أطراف بلدة الجنابرة في ريف حماة الشمالي.
ومن جهتها، قالت مصادر في المعارضة السورية إنها تمكنت خلال الاشتباكات من استعادة عدة نقاط كانت قوات النظام والمليشيات الحليفة لها تقدمت فيها.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، تجدد الاشتباكات بين مسلحي فصائل مقاتلة والقوات الحكومية على محاور حي جوبر الدمشقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
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