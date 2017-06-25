سحر نصر: سأعرض انجازات الحكومة بالأمم المتحدة2017-06-25 14:07:50
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي يتم العمل عليها بالتنسيق مع مختلف الوزارات ستشمل كافة الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى أماكن الخدمات مثل المطار والمستشفى والمدرسة والإسكان، والميزة النسبية في كل محافظة.
وأكدت أن دور التعاون الدولي يتمثل في توقيع عدد من الاتفاقيات مع مختلف الشركاء في التنمية، من أجل دعم البرنامج الاقتصادي لمصر وإقامة مشروعات تنموية، إضافة إلى تعزيز علاقات مصر مع مختلف الصناديق العربية.
وقالت نصر - خلال لقائها ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكري في السفارات المصرية في الخارج وزوجاتهم - إن مصر تعمل على ضخ استثمارات جديدة، وجذب الكثير من المستثمرين، وتدعم المرأة، والدليل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة، وتمثيلها بأكبر نسبة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني والتي تتواصل مع الأسر الأكثر احتياجا، وتقوم بعمل مشروعات تنموية .
ودعت ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكري في السفارات المصرية في الخارج وزوجاتهم إلى توضيح الصورة الحقيقية عن مصر في الخارج، والرد على أي أمور خاطئة بعرض الصورة من مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك برنامجا اقتصاديا واجتماعيا تنفذه الحكومة، مؤكدة أن أي برنامج اقتصادي لا ينجح دون وجود حزمة اجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشة المواطن ، وأشارت إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة، إضافة إلى دعم التعليم والصحة.
وأوضحت أنه يتم عمل منظومة تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمر في المناطق الأكثر احتياجا، كما يعطى ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه.
وذكرت أن الوزارة تعمل على ميكنة جديدة داخل مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أن المستثمر يفضل مصر نظرا لوجود عدد من المميزات ، منها قلة تكاليف الخدمات التى سيتحملها مثل الكهرباء والغاز فى مصر مقابل ارتفاعها فى مختلف دول العالم.
وأوضحت أن اختيار الأمم المتحدة لها كأول سيدة فى عضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الامم المتحدة للأثر الاجتماعى يجعلها تطرح الصورة الحقيقية عن مصر فى مجلس إدارة الامم المتحدة، وعرض إنجازات الحكومة فى الخارج.
-
"إطفاء لندن": مخاوف انهيار البرج سبب تأخر عمليات التفتيش الدقيقة
أكدت رئيسة فرق إطفاء لندن داني كوتون أن سبب تأخر عمليات التفتيش الدقيق للبرج المحترق غرب البلاد، هو وجود مخاوف من انهيار المبنى. وقالت كوتون - وفقا لراديو “سوا” ...Thu, 15 Jun 2017 11:23:23 GMT
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
المعتمرون يحققون رقما قياسيا العام الحالي
قال تقرير لوزارة الحج والعمرة في السعودية، نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس السبت، إن العام الحالي شهد “رقما قياسياً جديدا في أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات ...Sun, 25 Jun 2017 09:05:57 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
بالصور.. ظهور نادر لرئيس الإمارات يثير تفاعلًا على مواقع التواصل
تفاعل الإماراتيون على نطاق واسع، اليوم الأحد، مع ظهور نادر لرئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي تعرض في عام 2014 لجلطة وفقًا لوزارة شئون الرئاسة الإماراتية ...Sun, 25 Jun 2017 13:16:51 GMT