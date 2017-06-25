أجلى مطار اليكانتي إلتشي في إسبانيا ركاب طائرة بعد اصطدامها بسيارة قبل دقائق من إقلاعها.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، أن الطائرة كانت متجهة إلى روما في إيطاليا عندما اصطدمت بالسيارة ما دمر المنطقة بالقرب من محركها الأيمن.

وعلى الرغم من عدم إصابة أي راكب، إلا أن قائدة الطائرة أمر بإجلاء الـ 150 راكبًا أثناء فحص حالة الطائرة ما تسبب في تأخير الرحلة 7 ساعات.

وقالت شركة فويلينج للطيران إن موقع السيارة مخالف، فلا يجب أن تكون بالقرب من الطائرة وقت الحادث ولم يتمكن قائد الطائرة من رؤيتها.