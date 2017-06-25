أفاد مصدر عسكري عراقي بمقتل 20 عنصرا من تنظيم داعش جراء ضربة جوية نفذها الطيران العراقي في قضاء “راوة” غربي محافظة الأنبار .

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” اليوم الأحد عن المصدر قوله إن الضربة استهدفت مقرا لعناصر داعش الأجانب، مضيفا أنها نفذت استنادا لمعلومات استخباراتية.

يأتي ذك في وقت أعلن فيه مصدر أمني عراقي أن أحد عناصر تنظيم داعش فجر نفسه وسط عدد من قادة التنظيم الإرهابي في محافظة الأنبار غربي العراق.