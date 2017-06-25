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266 قتيلا ومصابا حصيلة ضحايا اشتعال النيران بناقلة نفط في باكستان
الهلال النفطي الليبي

266 قتيلا ومصابا حصيلة ضحايا اشتعال النيران بناقلة نفط في باكستان

2017-06-25 13:40:39
أ ش أ

أعلن مسئولون في باكستان اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اشتعل بناقلة نفط في مدينة “بهاوالبور” إلى 149 قتيلا و117 مصابا.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن رئيس وزراء إقليم “البنجاب” شهباز شريف قد وصل إلى مدينة “بهاوالبور” لتفقد الأوضاع هناك في أعقاب وقوع هذا الحريق الضخم، مشيرة إلى أنه قام بزيارة عدد من المصابين في المستشفيات.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قد أعرب في وقت سابق اليوم عن أسفه وحزنه الشديد لسقوط ضحايا في هذا الحريق، كما وجه حكومة إقليم “البنجاب” بتقديم مساعدات طبية كاملة للمصابين.

ووفقا لفرق الإنقاذ، فإن هويات الضحايا لا يمكن تحديدها والتأكد منها دون الحصول على عينة من الحمض النووي لها حيث أن الجثث قد احترقت وتفحمت جراء الحريق الكبير.

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