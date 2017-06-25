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الرئيس الإماراتي ينشر صورة مع أحفاده في أول أيام عيد الفطر
محمد بن راشد وأحفاده

الرئيس الإماراتي ينشر صورة مع أحفاده في أول أيام عيد الفطر

2017-06-25 13:49:28
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نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، صورة جديدة بصحبة أحفاده فى أول أيام عيد الفطر المبارك،عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور “انستجرام”.

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد زعبيل في دبي صباح اليوم.

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