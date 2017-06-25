قالت شركة بلساتكوم فى بيان إنها أطلقت أول قمر صناعى بلغارى للاتصالات، فى مدار ثابت بالنسبة للأرض.

وأطلقت شركة سبيس إكس القمر الصناعى بلغارياسات-1 الذى سيقدم خدمات فى مجال البث التلفزيونى والاتصالات إلى أوروبا وشمال أفريقيا من مركز كنيدى للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” فى فلوريدا الجمعة.

ويمكن استخدام القمر أيضا فى حالات الكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات عندما تتعطل الشبكات على الأرض.

وقال مكسيم زاياكوف الرئيس التنفيذى لبلغارياسات وبلساتكوم أمس السبت “عندما بدأنا هذا المشروع الفضائى قبل أكثر من عشرة أعوام كنا نعلم بوضوح أن ما نحتاجه لإكمال المشروع بنجاح هو الصبر والالتزام وفريق قوى”.

وسيتمركز القمر الصناعى فى المدار على ارتفاع 36 ألف كيلومتر عن الأرض وسيعمل لمدة تصل إلى 20 عاما.