استخدمت الشرطة الأسترالية، رذاذ الفلفل لوقف اشتباكات بين محتجين قوميين يمينيين وآخرين مناهضين للعنصرية، فى شوارع ملبورن اليوم الأحد، فى أحدث احتجاج من جماعات مناهضة للهجرة فى البلاد.

وحدثت مواجهة بين نشطاء من اليمين المتطرف يقولون إنهم يعارضون دخول اللاجئين و”أسلمة” استراليا وأعضاء فى تحالف يسارى يدعم التسامح فى المدينة.

وشهدت استراليا صعودا لجماعات وأحزاب اليمين المتطرف المعارضة للإسلام وللهجرة الآسيوية بعد وقوع عدد من الهجمات الفردية التى نفذها إرهابيون محليون.

وقالت شرطة فكتوريا إن شخصا اعتقل لحيازته سلاحا فيما اعتقل آخر لإخلاله بالسلام كما صادرت الشرطة أسلحة بيضاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنها “اضطرت لاستخدام رذاذ الفلفل عندما حاول عدد صغير من المحتجين اقتحام صفوف الشرطة مما أدى لاحتياج شخص واحد لإسعافات نتيجة لرش رذاذ الفلفل”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين قوميين يحملون أو يرتدون العلم الاسترالى على أكتافهم فيما حمل محتجون معارضون لهم لافتات تحمل شعارات مناهضة للعنصرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاج اجتذب المئات إضافة إلى تواجد كثيف للشرطة التى عملت على الفصل بين المجموعتين.