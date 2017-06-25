إجلاء المئات بسبب حرائق الغابات في جنوب أسبانيا2017-06-25 13:29:27
قالت أجهزة طوارئ اليوم الأحد، إن السلطات أجلت أكثر من 700 شخص من منازل ومواقع للتخييم وفنادق، بسبب خطر حرائق الغابات فى جنوب أسبانيا.
ووضعت السلطات المنطقة القريبة من ولبة فى حالة تأهب مرتفعة لمواجهة حرائق الغابات مثل أغلب مناطق أسبانيا، بسبب موجة حارة تضرب البلاد، وفى الأسبوع الماضى قتل 63 شخصا فى حرائق غابات فى البرتغال المجاورة.
ورصدت السلطات الحريق فى جنوب أسبانيا مساء أمس السبت، فى منطقة موجير قرب ولبة وتتعامل أجهزة الطوارئ مع الموقف بوصفه من المستوى الأول وهو أعلى مستوى من الخطر.
وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلى اليوم الأحد، نشرت أجهزة الطوارئ 11 طائرة وعشر طائرات هليكوبتر وعشرات من المركبات لمكافحة ألسنة اللهب فى عملية مدنية -عسكرية مشتركة.
وقالت أجهزة الطوارئ إن نحو 750 شخصا موجودون فى مراكز إغاثة محلية. وسمحت السلطات لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم.
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