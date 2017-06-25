ذكر موقع “ديلى بيست” الأمريكى، أن أسقفا كاثوليكيا من ولاية شيكاغو، أصدر مرسوما يحظر على الكهنة فى إبراشيته أداء صلاة الجنازة على المثليين جنسيا أو تعميد أبنائهم.

وأوضح الموقع الأمريكى، فى تقرير نشره اليوم الأحد، أن الأسقف توماس بوبريكى، من سبرينجفيلد بولاية إلينوى، أصدر للتو مرسوما يحظر على الكهنة فى إبراشيته التعامل مع الأزواج من الجنس نفسه فى الحياة والموت، ويحظر المرسوم على العاملين فى الإبراشية المشاركة بأى شكل من الأشكال فى مراسم زواج المثليين، وينص أيضا على أنه لا يمكن استخدام أى ممتلكات، سواء كانت مرتبطة بالكنيسة بشكل مباشر أو غير مباشر فى هذه الاحتفالات.

ويدعو المرسوم، من ينتمون لعلاقات مع الجنس نفسه، إلى عدم التقدم للتناول، بل ينصح الرعاة الذين يعرفون مثل هذه الحالات باستدعاء الزوجين من أجل التوبة والتراجع، ويحرم الحظر أيضا المثليين من صلاة الجنازة بعد موتهم، إلا إذا أظهروا التوبة قبل وفاتهم.

وقال الأب بوبريكى: “البابا فرنسيس يقول إن الزواج من الجنس نفسه يأتى من الشيطان، ويجب إدانته”، مشيرا إلى أن تصريحات البابا خلال العام الماضى بشأن ضرورة عدم اضطهاد المثليين تم التضليل بشأنها واتخاذها على منحى خاطئ.