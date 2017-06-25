هنأ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اللبنانيين بحلول عيد الفطر.

وقال الرئيس عون في تغريدة له على موقع “تويتر” اليوم الأحد: “لكل عيد بهجته والبهجة تحمل الأمل، ونسأل الله أن يحقق عيد الفطر للبنانيين آمالهم وأن يعيد لشرقنا أمانه وسلامه”.

وكان الرئيس عون بعث برقيات إلى رؤساء الدول العربية والإسلامية مهنئا بعيد الفطر المبارك، متمنيا لهم ولدولهم وشعوبهم الخير والسلام والتقدم.

كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات ورسائل تهنئة بالعيد من عدد من قادة الدول العربية والإسلامية.