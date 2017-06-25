أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو دوح، أن مرتكب حادث “نيوكاسل” هي سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، حيث صدمت بسيارتها بأحد المسلمين بالخطأ أثناء خروجه من مركز رياضي استقبل “صلاة العيد” بسبب فقدها السيطرة على مقود السيارة، وفقا للتحقيقات المبدئية للشرطة البريطانية.

وأشار أبو دوح من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، إلى أن السيدة قد اصطدمت بشخص وقد “فقدت أعصابها” مما جعلها تصدم 5 أخرين من بينهم 3 أطفال، مرجحا تصريحات الشرطة البريطانية حول أن الحادث ليس إرهابيا أو نابع عن كراهية.

وأعلن أن مرتكبة الحادث قد انهارت في البكاء عقب القبض عليها حيث قالت “أنها لم تتعمد ذلك”، مضيفا أن “صلاة العيد” قد شهدت حضور عمدة “نيوكاسل” وتواجدا أمنيا مكثفا.

وذكر أنه هناك قلق وحساسية لدي الجالية المسلمة في بريطانيا بسبب تزايد معدلات الكراهية تجاه المسلمين بنسبة 40 % مطلع هذا العام، مؤكدا ارتفاع نسبة الشحن النفسي غير مسبوق لدي المؤمنين “بفوقية الجنس الأبيض” ومعادين للمهاجرين.

وأضاف أن الشرطة لم تنهي تحقيقاتها حول الحادث، مشيرا إلى أنه تم اعتقال المتهمة بموقع الحادث.

وكانت مدينة “نيوكاسل” البريطانية قد شهدت حادث دهس بالقرب من أحد ساحات صلاة عيد الفطر مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص مسلمين.