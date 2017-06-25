كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم الأحد عمال النظافة بالمحافظة بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية تقديرا لدورهم وجهودهم في نظافة وتجميل مدينة الغردقة، وإظهارها بالصورة اللائقة أمام الضيوف والزوار، مؤكدًا امتنانه للجهد الذي بذلوه خلال شهر رمضان الكريم في ظروف قاسية وسط حرارة الجو والصيام.

جاء ذلك على هامش استقبال المحافظ للمهنئين بعيد الفطر من الجهاز التنفيذي والمواطنين بحضور اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر .

ووجه المحافظ التهنئة لجموع المصريين عامة وشعب البحر الأحمر خاصة بالعيد، متمنيًا أن تنعم مصر بالاستقرار ، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.

كما تقدم المحافظ بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً الله أن يوفقه لما فيه صالح مصرنا الحبيبة، كما هنأ رجال الشرطة مشيداً بدورهم البارز في حفظ الأمن والأمان بالمحافظة، بالإضافة إلى تقديم التهنئة إلى أبطال القوات المسلحة العين الساهرة من أجل الحفاظ على تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع للنهوض بمصر... مؤكدا أن مصر ستبنى بسواعد أبنائها الذين يثبتون للعالم أنهم أبناء بلد لديها حضارة سبعة آلاف سنة ، كما أكد أنه لن يستطع أحد تفكيك أو تقسيم مصر، وسيظل أبناؤها في رباط إلى يوم الدين.