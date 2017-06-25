مسلمو آسيا يؤدون صلاة عيد الفطر وسط دعوات بأن يعم السلام2017-06-25 13:22:41
احتفل المسلمون في آسيا بحلول عيد الفطر اليوم الأحد بالصلاة والدعاء بأن يعم السلام.
وفي العاصمة الأندونيسية جاكرتا عبر سكان عن أملهم في أن تغلب روح العيد على المخاوف من تصاعد التشدد في أندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.
وقتل شرطي يوم الأحد في هجوم نفذه مسلحون يشتبه أنهم إسلاميون متشددون بمدينة ميدان.
ونفذ متعاطفون مع تنظيم داعش سلسلة هجمات معظمها على مستوى محدود في أندونيسيا خلال السنوات القليلة المنصرمة.
وقال أندونيسي يدعى شمس العارفين لتلفزيون رويترز “أرى أننا بحاجة للعودة إلى جوهر الإسلام وهو السلام لكل الإنسانية”.
وفي الفلبين انحسر القتال بين القوات الحكومية وإسلاميين متشددين بمدينة ماراوي الجنوبية يوم الأحد فيما سعى الجيش لفرض هدنة مؤقتة بمناسبة العيد.
لكن وقعت مناوشات صغيرة في وقت مبكر من صباح اليوم في أجزاء من ماراوي التي يصمد فيها مقاتلون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد للأسبوع الخامس.
وأدى المسلمون صلاة العيد في مسجد ماراوي. وتسبب القتال في تشريد نحو 246 ألف شخص وقتل أكثر من 350 شخصا معظمهم متمردون ونحو 69 من أفراد قوات الأمن.
وقال ضياء ألونتو أديونج وهو متحدث باسم لجنة إقليمية للأزمات “هذا العيد أكثر أعياد الفطر ألما وحزنا بالنسبة لنا منذ مئات السنين”.
-
المعتمرون يحققون رقما قياسيا العام الحالي
قال تقرير لوزارة الحج والعمرة في السعودية، نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس السبت، إن العام الحالي شهد “رقما قياسياً جديدا في أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات ...Sun, 25 Jun 2017 09:05:57 GMT
-
"حماس" تشيد بدور مصر في فك الحصار الإسرائيلي عن غزة
قال نائب المكتب السياسي لحماس في غزة خليل الحية في خطبة صلاة عيد الفطر، اليوم الأحد، إن الحركة تلقت “وعودا” من مصر بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ...Sun, 25 Jun 2017 10:08:00 GMT
-
إصابة 9 أشخاص في حوادث مرورية متفرقة
لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي عند مدخل قرية سنديون بقليوب وتم نقل المصابين والمتوفين ...Sun, 25 Jun 2017 09:05:57 GMT
-
اليمن.. عيد مثقل بالكوليرا !
أعربت منظمات أممية أمس السبت عن قلقها لما يعيشه اليمن من تفشي وباء الكوليرا، بعد تجاوز عدد الحالات المشتبه بها 200 ألف حالة، بزيادة بمعدل 5000 شخص يوميا في أسوأ حالة ...Sun, 25 Jun 2017 08:46:11 GMT
-
مظاهرات «ترحيبية» بالرئيس السيسي في الإسكندرية
نظم عدد من مواطني الإسكندرية صباح اليوم الأحد، في ساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، وقفة رحبوا فيها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ...Sun, 25 Jun 2017 08:37:49 GMT
-
اعتقال مغتصب سويدي «محترف» لدى وصوله من تايلاند
تمكنت الشرطة السويدية من اعتقال مغتصب “محترف” مشتبه به في مطار أرلاندا، قادما من تايلاند والتي هرب إليها فور ارتكابه عدة حوادث. وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري ...Sun, 25 Jun 2017 08:36:27 GMT
-
«المركزي»: ارتفاع أرصدة القروض في مارس الماضي
ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، بنحو 80 مليار جنيه ليصل إلى 1,336 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1,256 تريليون جنيه مسجلة في ...Sun, 25 Jun 2017 08:23:23 GMT
-
ضاحي خلفان لحاكم قطر: "مهما كان خلافك مع السعودية قف معها"
غرد ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، سلسلة من التدوينات المهاجمة لقطر وللحكومة القطرية عبر حسابه على موقع «تويتر». وقال ضاحى خلفان في تغريدة له على ...Sun, 25 Jun 2017 08:23:23 GMT
-
«الزراعة»: نباتات «حديقة الحيوانات» سليمة.. والحريق لم يتعدى 15 دقيقة
نفى الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد عن حدوث أضرار بالنباتات والأشجار داخل حديقة الحيوان بالجيزة، مؤكدا أن عملية السيطرة على الحريق لم ...Sun, 25 Jun 2017 08:11:19 GMT