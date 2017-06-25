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مسلمو آسيا يؤدون صلاة عيد الفطر وسط دعوات بأن يعم السلام
مسلمو آسيا يؤدون صلاة عيد الفطر

مسلمو آسيا يؤدون صلاة عيد الفطر وسط دعوات بأن يعم السلام

2017-06-25 13:22:41
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احتفل المسلمون في آسيا بحلول عيد الفطر اليوم الأحد بالصلاة والدعاء بأن يعم السلام.

وفي العاصمة الأندونيسية جاكرتا عبر سكان عن أملهم في أن تغلب روح العيد على المخاوف من تصاعد التشدد في أندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

وقتل شرطي يوم الأحد في هجوم نفذه مسلحون يشتبه أنهم إسلاميون متشددون بمدينة ميدان.

ونفذ متعاطفون مع تنظيم داعش سلسلة هجمات معظمها على مستوى محدود في أندونيسيا خلال السنوات القليلة المنصرمة.

وقال أندونيسي يدعى شمس العارفين لتلفزيون رويترز “أرى أننا بحاجة للعودة إلى جوهر الإسلام وهو السلام لكل الإنسانية”.

وفي الفلبين انحسر القتال بين القوات الحكومية وإسلاميين متشددين بمدينة ماراوي الجنوبية يوم الأحد فيما سعى الجيش لفرض هدنة مؤقتة بمناسبة العيد.

لكن وقعت مناوشات صغيرة في وقت مبكر من صباح اليوم في أجزاء من ماراوي التي يصمد فيها مقاتلون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد للأسبوع الخامس.

وأدى المسلمون صلاة العيد في مسجد ماراوي. وتسبب القتال في تشريد نحو 246 ألف شخص وقتل أكثر من 350 شخصا معظمهم متمردون ونحو 69 من أفراد قوات الأمن.

وقال ضياء ألونتو أديونج وهو متحدث باسم لجنة إقليمية للأزمات “هذا العيد أكثر أعياد الفطر ألما وحزنا بالنسبة لنا منذ مئات السنين”.

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