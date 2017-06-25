قال ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إنه “على ثقة” بأنه سيتمكن من التفاوض لإبرام اتفاق جيد تنسحب بريطانيا بموجبه من التكتل وهو أمر سيتطلب ترتيبات انتقالية لعام أو عامين.

وقال ديفيز لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” لدى سؤاله عما إذا كان التوصل لاتفاق الخروج ممكنا “أنا على ثقة... لست واثقا 100 بالمئة... إنه تفاوض... يمكنكم التأكد من أن سيكون هناك اتفاق (لكن) الاتفاق الذي أريده هو اتفاق التجارة الحرة واتفاق الجمارك وما شابه”.

وأضاف “قلت إن الأمر سيكون عاصفا وستكون هناك صعوبات لكن في نهاية العملية هناك نقطة مصلحة مشتركة للجانبين حيث نجني مكاسب من خلال قدرتنا على الاستفادة من الأسواق العالمية ويجنون (مكاسب) من خلال وجود حليف ودود ومريح بدلا من عضو مزعج في ناديهم”.