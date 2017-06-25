أحال محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط ، كل من مدير مستشفى بركة السبع المركزي للتحقيق للإهمال والتقصير في مهام عمله والنائب الإداري للمستشفى للتحقيق لعدم تواجده .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم الأحد لمستشفى “بركة السبع” المركزي وذلك للتأكد من توافر أدوية الطوارئ وإلتزام العاملين بالمستشفى في مواعيدهم.

وشدد المحافظ علي ضرورة التعامل الفوري مع أية حالات مرضية بين المواطنين وتوافر كافة الإمكانيات اللازمة لأداء الخدمة الصحية بصورة متميزة وإلتزام جميع النوبتجيات في أعمالهم.

وأمر المحافظ بتحرير محاضر مخالفة لبعض السيارات لوقوفها في نهر الشارع خلال تواجده بشوارع مدينة بركة السبع مترجلا للإطمئنان علي مستوي نظافة شوارع المدينة ورفع الإشغالات ووجه بضرورة رفع بعض تراكمات القمامة الموجودة في بعض الشوارع فورا.