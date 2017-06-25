"حماس" تشيد بدور مصر في فك الحصار الإسرائيلي عن غزة

قال نائب المكتب السياسي لحماس في غزة خليل الحية في خطبة صلاة عيد الفطر، اليوم الأحد، إن الحركة تلقت “وعودا” من مصر بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ...