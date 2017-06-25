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«ميناء نويبع» يستقبل 1711 راكب خلال 24 ساعة
ميناء نويبع
ميناء نويبع

«ميناء نويبع» يستقبل 1711 راكب خلال 24 ساعة

2017-06-25 12:57:53
وكالات

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر بأن ميناء نويبع البحري استقبل خلال ال 24 ساعة الماضية 1711 راكبا منهم 218 معتمرا و174 سيارة و9 أتوبيسات و34 برادا و15 شاحنة على متن 7 رحلات للعبارات .
وتتضمن هذه الحركة وصول 1672 راكبا منهم 218 معتمرا و173 سيارة و8 أتوبيسات و25 برادا و8 شاحنات على متن 4 رحلات ومغادرة 39 راكبا و1 سيارة و أتوبيس و9 برادات و7 شاحنات على متن 4 رحلات .

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