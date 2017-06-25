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السفير الروسي يغادر منصبه في واشنطن
السفير الروسي بواشنطن كيسلياك

السفير الروسي يغادر منصبه في واشنطن

2017-06-25 12:56:43
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نشر سفير الولايات المتحدة السابق في موسكو مايكل ماكفول اليوم تغريدة تفيد بأن السفير الروسي كيسلياك يغادر واشنطن.

وقال ماكفول في التغريدة على حسابه في تويتر “يتهيأ السفير كيسلياك لمغادرة السفارة الروسية في الولايات المتحدة، أتمنى له الخير. كان العمل معه ممتعا رغم اختلاف وجهات نظرنا”.

تجدر الإشارة إلى أن مغادرة سيرغي كيسلياك لمنصبه طرحت منذ زمن بعيد، وجرت مناقشة تعيين شخص آخر هو أناتولي أنطونوف وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “الدوما” ترشيحه، وكان الرئيس الروسي وقع قرارا في ديسمبر الماضي بتعيين أنطونوف في منصب نائب وزير الخارجية.

من جهة أخرى كان توماس شينون نائب وزير الخارجية الأمريكي صرح في 1 يونيو أن وزارته مستعدة لمناقشة ترشيح أنطونوف.

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