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خبير عسكري: التقدم في صرواح خطوة مهمة نحو صنعاء
الجيش اليمني في عدن

خبير عسكري: التقدم في صرواح خطوة مهمة نحو صنعاء

2017-06-25 12:52:08
متابعات

قال الخبير العسكري الاستراتيجي الإماراتي، العميد الركن خلفان الكعبي، اليوم الأحد، إن التقدم الذي أحرزته قوات الشرعية اليمنية في مديرية صروح بمحافظة مأرب شمالي اليمن على حساب ميليشيات الحوثي وصالح، خطوة مهمة باتجاه العاصمة صنعاء.

وأضاف الكعبي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن النجاحات التي حققتها القوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي في صرواح ستسهل الطريق إلى صنعاء وستقطع خطوط الإمداد عن الانقلابيين في شمالي البلاد.

وأوضح أن التحرك في مأرب جاء بعد رفض الانقلابيين جميع المبادرات، واستنادا إلى النجاحات التي حققتها القوات اليمنية وقوات التحالف على جبهات عدة، أبرزها في تعز جنوبي البلاد.

وأكد الكعبي كذب التقارير التي تحدثت عن تركز الدعم الإماراتي في جنوبي اليمن دون الشمال، وقال إن هذه أكاذيب دأبت على بثها قناة الجزيرة القطرية وغيرها من وسائل الإعلام التي تدور في فلك الإخوان.

وأضاف أن “القوات الإماراتية موجودة في مأرب منذ نحو سنتين، وهي من مناطق الشمال اليمني مثلها مثل المخا، ولو كان وجود القوات الإماراتية يتركز في الجنوب كما يدعون، فلماذا تتمركز قوات إماراتية في مأرب، وهي من مدن الشمال؟”.

ووصف هذه التقارير بأنها “كاذبة”، مضيفا أن “إعلام التنظيم الدولي للإخوان هو من يروج لمثل هذه الأكاذيب والخرافات”.

ونفى الكعبي صدقية ما تداولته وسائل إعلام من تقارير عن وجود مراكز احتجاز غير رسمية جنوبي اليمن، اتهمت الإمارات بإدارتها.

وقال: “لا نستبعد أن يكون حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، وراء هذه الأكاذيب، فهم يحاولون بشتى الوسائل الإساءة للإنجازات التي تحققها القوات الإماراتية على الأرض باليمن”.

وأكد أن جهود قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، لا تزال مستمرة من أجل فك الحصار عن مدينة تعز، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للعائلات هناك.

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