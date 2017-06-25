بالفيديو.. عملية دهس لمحتفلين بعيد الفطر في "نيوكاسل" البريطانية

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد بإصابة خمسة أشخاص على الأقل جراء تعرضهم لدهس بسيارة خارج مركز رياضي في مدينة “نيوكاسل” البريطانية خلال حدث كان مقاما للاحتفال بعيد الفطر.

بدورها، استبعدت شرطة “نورثومبريا” أن يكون هذا الحادث إرهابيا كما أوضحت أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.

واعتقلت الشرطة سيدة تبلغ من العمر 42 عاما على خلفية هذا الحادث وجاري استجوابها في الوقت الحالي.