أكد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، أن “حديقة الأسرة” بمنطقة ألماظة تم تطويرها من قبل تمويل رجال الأعمال، مشيرا إلى أن رؤساء الأحياء على تواصل دائم مع رجال الأعمال لتمويل تطوير المرافق.

وأشار عبد الحميد من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية أثناء جولة تفقدية له اليوم الأحد، إلى أن الحديقة أصبحت منفذ ومتنفس جيد لأهالي منطقة “ألماظة”، مؤكدا أن الحديقة بها العديد من وسائل الترفيه الأمنة بأسعار زهيدة بالإضافة إلى مسرح مكشوف لتقديم كافة أنواع الفنون.

وأعلن أن القاهرة بها حوالي 1200 فدان مساحات خضراء وحدائق، مؤكدا أنه تم تحضير جميع الحدائق استعدادا لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر.

وأضاف أن المحافظة قد استعدت لعيد الفطر بتحضير 371 ساحة صلاة بالإضافة إلى تأمين جميع المساجد والكنائس.

وأوضح أنه قد تم ألغاء جميع اجازات العاملين بالمستشفيات وهيئة الأسعاف خلال فترة العيد، مشيرا إلى أن هيئة الأسعاف استعدت لأجازة العيد بـ3 ألاف سيارة طبية مجهزة على مستوى الجمهورية.

وأعلن أنه قد وجه بغلق أي مراسي نيلية تواجه خطورة تهدد حياة المواطنين.

وأشاد بجهود مديرية أمن القاهرة في حفظ الأمن والاستقرار خلال فترة العيد، مؤكدا أنه هناك عناصر تابعة للشرطة النسائية بالشوارع لتجنب ظاهرة التحرش التي شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية – على حد قوله.