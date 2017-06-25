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تيريزا ماي: مسلمو بريطانيا قيمة كبيرة للبلاد
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا‎

تيريزا ماي: مسلمو بريطانيا قيمة كبيرة للبلاد

2017-06-25 12:49:48
ا ش ا

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد المسلمين البريطانيين بحلول عيد الفطر عبر مقطع فيديو بثته علي شبكة الانترنت .

وقالت ماي في بيان لها عبر الفيديو - إن “المسلمين البريطانيين يساهمون ويضيفون قيمة كبيرة للبلاد” ؛ وفقا لما أوردته قناة “العربية الحدث” الإخبارية .

وأعربت رئيسة الحكومة البريطانية عن “اعتزازها بالمملكة المتحدة المنفتحة، والتي تحتضن مختلف المعتقدات والأعراق”.

وأكدت ماي أن عددا كبيرا من البريطانيين المسلمين قدموا مساعدات خيرية للمجتمع خلال الشهر الماضي، وشاركوا موائد إفطارهم مع جيرانهم الذين يعتنقون مختلف المعتقدات.

وتطرقت ماي إلى الهجوم الإرهابي التي شهدته العاصمة لندن الأسبوع الماضي قائلة “للأسف لقد شهدنا خلال هذا الشهر أحداثا مأساوية كالهجوم المروع في محيط مسجد فنزبري بارك”.

وأضافت: “هذا هو الهجوم الإرهابي الثاني من نوعه الذي تشهده شوارع عاصمتنا، ومثل هذا النوع من الهجمات يستهدف شق صفوفنا”.

وشهدت لندن في 3 يونيو الجاري، هجوما مزدوجا أسفر عن سقوط 7 قتلى، ونحو 50 مصابا، فيما تمكنت الشرطة من قتل منفذي الهجوم الثلاثة.

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