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الحريري يعتذر من اللبنانيين ويستقبل العيد بصحبة الملك سلمان
الملك سلمان وسعد الحريري

الحريري يعتذر من اللبنانيين ويستقبل العيد بصحبة الملك سلمان

2017-06-25 12:00:36
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أدى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صلاة عيد الفطر إلى جانب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى جانب الرئيس اليمني وعدد من الوزراء والأمراء.

واستقبل العاهل السعودي عقب صلاة عيد الفطر في قصر الصفا بمكة، الحريري، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس السابق لجمهورية المالديف محمد وحيد، وعددا من الأمراء وعلماء دين ووزراء، وقد تناول الجميع الإفطار على مائدة خادم الحرمين الشريفين.

وكان الحريري قد هنأ اللبنانين أمس بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعلن اعتذاره عن تقبل التهاني بالعيد، “في ظل الظروف المأساوية التي تمر بها بلدان شقيقة”، بحسب موقع “المستقبل” اللبناني.

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