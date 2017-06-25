أصدر العاهل المغربي محمد السادس مرسوما يقضي بالعفو عن 562 معتقلا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، دون أن يشمل العفو النشطاء الموقوفين على خلفية “حراك الريف” شمالي المغرب.

وجاء في بيان لوزراة العدل المغربية: “إنه بمناسبة عيد الفطر لهذه السنة أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 562 شخصا منهم بعضهم معتقلون بعضهم طلقاء محكوم عليهم بالسجن غير النافذ، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة”.

ولم يشمل العفو الملكي النشطاء الموقوفين على خلفية “حراك الريف” شمالي البلاد، المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر، في الوقت الذي ساد ترقب كبير في عدد من الأوساط السياسية والحقوقية والرأي العام المغربي، بأن يشملهم العفو.

بدورهم عبر نشطاء “حراك الريف” عقب قرار العفو عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن سخطهم وغضبهم بسبب ذلك.