كشف إيجور سيتشين، رئيس شركة “روس نفط” الروسية، أن حجم استثمارات الشركة خلال عامي 2017-2018 ، أكثر من 1 تريليون روبل سنويا.

وقال سيتشين، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين: “إن البرنامج الاستثماري المعتمد للسنتين 2017-2018، يفترض استثمارات سنوية تبلغ أكثر من 1 تريليون روبل ، وتقريبا نصفها تذهب إلى مشاريع جديدة”.

وأكد أن للشركة استراتيجية جديدة أعدت بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، قائلا:”لفت الرئيس انتباهنا وكلفنا نحن وإياكم بمناقشة خلال الاجتماع، آفاق تطوير الشركة في ظروف تقلبات الأسواق واختيار نهج يهدف للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة... استراتيجية (روس نفط 2022) التي نعدها وسنقدمها لمجلس الإدارة للنظر فيها وفقا لتكليف رئيس روسيا الاتحادية قبل نهاية العام الجاري..نحن سنطرح مقترحاتنا على الحكومة الروسية في أقرب وقت”.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد طلب الأسبوع الماضي، خلال لقائه مع سيتشين، من الشركة، أن تعود خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، إلى مسألة توزيع الأرباح بنسبة 50% من صافي الربح، وهو ما أيده الأخير، وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ما ساعد على ارتفاع أسهمها يوم الثلاثاء الماضي، بنسبة 1.6%، وهي أكبر نسبة منذ 15مايو من العام الحالي.

أسعار النفط

وردا على سؤال المساهمين حول سعر برميل النفط قال سيتشين:”نحن ننطلق بشكل عام من 40 دولارا. وفي عام 2017 أكثر بقليل”.

كما عرضت الشركة خطة لزيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 20-30 مليون طن من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، باستخدامها للتكنولوجية المتقدمة.

الاستحواذ على “إيسار” الهندية

أضفت شركة “روس نفط” الطابع الرسمي القانوني على قرار شراء حصة في شركة “إيسار: الهندية، حسب ما أعلن رئيسها بقوله: “تم إصدار قرار قانوني يضمن انضمام شركتنا إلى الرأسمال الخاص بإدارة أصول شركة (إيسار). ولذلك أصبح بإمكاننا بعد استكمال بعض العمليات التقنية البحتة اعتبار أن الصفقة تمت بشكل نهائي”.

وبدأت شركة “روس نفط” الروسية و”ترافيغورا” الأوروبية لتجارة السلع الأولية ومجموعة “يونايتد كابيتال بارتنيرز - ” المملوكة من قبل إليا شيربوفيتش العمل على إعداد صفقة لشراء شركة “إيسار أويل ” الهندية التي تبلغ قيمتها 12.9 مليار دولار.

ومن هذا المنطلق تقوم شركة “روس نفط ” بشراء نسبة 49% من الأسهم الخاصة بالشركة.

هذا ويقوم الكونسورتيوم الذي يضم “ترافيغورا” ومجموعة “يونايتد كابيتال بارتنيرز” بشراء نسبة 49% الأخرى في حين يبقى لعائلة رويا الهندية ما نسبته 2% فقط .

و”روس نفط”، من كبريات شركات صناعة النفط الروسية، ومن أكبر شركات النفط والغاز في العالم. وتتضمن الأعمال الرئيسية التي تقوم بها الشركة، البحث والتنقيب عن النفط والغاز وتنفيذ مشاريع لتطوير الحقول البحرية، وتجهيز المواد الخام المستخرجة، وبيع النفط والغاز والمنتجات المكررة في روسيا والخارج. و “روس نفط” تندرج ضمن قائمة الشركات الاستراتيجية في روسيا. ومنذ 1فبراير عام 2017 ، تملك الدولة 50% ” زائد سهم واحد من أسهم “روس نفط” من خلال شركة “روس نفطوغاز”