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هكذا رد "ضاحي خلفان" على منتقدي تدويناته ضد قطر
ضاحي خلفان

هكذا رد "ضاحي خلفان" على منتقدي تدويناته ضد قطر

2017-06-25 11:54:17
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شن ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبى السابق، هجومًا حاد في تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضد منتقديه على خلفية التدوينات الأخيرة التي شنها ضد قطر وسياستها في المنطقة.

وغرد ضاحي خلفان في تدوينة له على «تويتر» قائلًا: «طاحت بي عفراء هوبيس سب وشتيم لم أسبها تجنبا للانتقاد، الرجال يرد على امرأة عيب، المرأة ما يتلاسن معها الرجل احتراما لمكانته ومكانتها».

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