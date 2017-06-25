قال نائب المكتب السياسي لحماس في غزة خليل الحية في خطبة صلاة عيد الفطر، اليوم الأحد، إن الحركة تلقت “وعودا” من مصر بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد.

وقال خليل الحية في الخطبة في مسجد بغرب مدينة غزة “نحن مطمئنون لوعود الإخوة في مصر بأن غزة لن تبقى محاصرة وسيتم تفكيك حلقات الحصار من العدو ومن أبناء جلدتنا” في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف: “طرقنا أبواب أشقائنا في مصر فوجدناه بابًا كبيرًا وحضنًا دافئًا. نقول شكرًا لأرض الكنانة فاليوم غزة فرحة بالبوابات التي ستفتح”، بدون إضافة أي تفاصيل.

وكانت السلطات المصرية سمحت الأسبوع الماضي بإدخال وقود صناعي إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وجاءت هذه الخطوة بعد نحو أسبوع على زيارة قام بها وفد قيادي وأمني من حماس ترأسه يحيى السنوار قائد الحركة في القطاع، وتم خلالها مناقشة الأوضاع في القطاع بما في ذلك سبل حل أزمة الكهرباء وفتح معبر رفح الحدودي إلى جانب الوضع الأمني على الحدود بين مصر والقطاع وفق مسئولين في حماس.