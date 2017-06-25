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مصرع 11 عاملا إثر انفجار منجم فحم بكولومبيا
انفجار منجم فحم في البوسنة‎

مصرع 11 عاملا إثر انفجار منجم فحم بكولومبيا

2017-06-25 11:51:29
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لقي 11 شخصًا على الأقل حتفهم من عمال المناجم وفقد آخرون نتيجة تسرب غاز الميثان داخل منجم للفحم في كولومبيا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الانفجار وقع في بلدة كوكونوبا داخل إقليم كونديناماركا، حيث النشاط غير القانوني لاستخراج الفحم من باطن الأرض، وتقع بسببه حوادث عديدة.

وقالت الحكومة الكولومبية في بيان: “الحصيلة الأولية هي 11 قتيلا، ومصاب واحد، واثنان مازالا محاصرين”.

يذكر أن كولومبيا هي خامس دولة مصدرة للفحم في العالم.

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